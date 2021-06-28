Орловчанка побывала на застолье и осталась без телефона Фото: Архив "КП"

В Ливенском районе посиделки компании приятелей закончилось недружеским происшествием. В процессе застолья с распитием алкоголя у девушки украли телефон. Причастным к пропаже оказался 30-летний ливенец.

Исчезновение телефона девушка заметила уже после встречи с знакомыми. Не найдя гаджет, она написала заявление в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

- Гражданка предположила, что похитить гаджет мог один из них участников компании, в которой они распивали алкоголь. Установлением всех обстоятельств преступления занялись полицейские. Они подробно опросили всех участников встречи и выяснили, что чужое имущество незаметно забрал 30-летний ливенец, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время молодого мужчину допросили в качестве подозреваемого и он признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.