В Орел заглянула «Джазовая провинция»

Ксения Коробкова и ансамбль «Винцкевич & New Art»
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
21 июня в Орле на сцене академического театра им. Тургенева состоялся концерт XXV Международного фестиваля «Джазовая провинция». В концерте приняли участие те, кто на протяжении многих лет создавал лицо фестиваля.
Ансамбль «Винцкевич & New Art» представил искушенному слушателю композиции, как собственного сочинения, так и зарубежных композиторов.
Леонид Винцкевич: "Мы очень рады сыграть для зрителей вживую"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- У нас большое событие – 25 лет. Нам не верится, что мы столько лет колесим с Джазовой провинцией, время пролетело быстро. Мы очень рады сыграть для зрителей вживую, - рассказал арт-директор фестиваля Леонид Винцкевич.
Ансамбль «Винцкевич & New Art» в Орле
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Специальным гостем вечера стала одна из самых востребованных джазовых вокалисток Ксения Коробкова.
Аркадий Шилклопер представил композиции валторне и альпийском роге
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Особым для меломанов стало выступление Аркадия Шилклопера. Мульти-инструменталист представил композиции на инструментах, которые не услышишь в классическом джазе - валторна, альпийский рог.
"Kairos trio" на "Джазовой провинции" в Орле
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Впервые, после начала пандемии, удалось выступить немецкому коллективу «Kairos trio».
Организаторы фестиваля обещали посетить Орел еще раз уже в конце 2021 года, в рамках заключительных концертов юбилейного года.
Организаторы фестиваля обещали посетить Орел еще раз
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО