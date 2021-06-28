В Орел заглянула «Джазовая провинция»

Ксения Коробкова и ансамбль «Винцкевич & New Art» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

21 июня в Орле на сцене академического театра им. Тургенева состоялся концерт XXV Международного фестиваля «Джазовая провинция». В концерте приняли участие те, кто на протяжении многих лет создавал лицо фестиваля.

Ансамбль «Винцкевич & New Art» представил искушенному слушателю композиции, как собственного сочинения, так и зарубежных композиторов.

Леонид Винцкевич: "Мы очень рады сыграть для зрителей вживую" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- У нас большое событие – 25 лет. Нам не верится, что мы столько лет колесим с Джазовой провинцией, время пролетело быстро. Мы очень рады сыграть для зрителей вживую, - рассказал арт-директор фестиваля Леонид Винцкевич.

Ансамбль «Винцкевич & New Art» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Специальным гостем вечера стала одна из самых востребованных джазовых вокалисток Ксения Коробкова.

Аркадий Шилклопер представил композиции валторне и альпийском роге Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особым для меломанов стало выступление Аркадия Шилклопера. Мульти-инструменталист представил композиции на инструментах, которые не услышишь в классическом джазе - валторна, альпийский рог.

"Kairos trio" на "Джазовой провинции" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Впервые, после начала пандемии, удалось выступить немецкому коллективу «Kairos trio».

Организаторы фестиваля обещали посетить Орел еще раз уже в конце 2021 года, в рамках заключительных концертов юбилейного года.