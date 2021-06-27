За полгода Росгвардия пресекла в Орле более 120 преступлений Фото: Архив "КП"

На уходящей неделе в Орле в региональном Управлении Росгвардии прошел брифинг с журналистами. Сотрудники ведомства подвели итоги работы за первое полугодье.

Согласно озвученным данным, за шесть месяцев 2021 года росгвардейцы пресекли более 120 преступлений. По сигналу «Тревога» они выезжали на охраняемые объекты свыше 1700 раз. При этом удалось избежать предотвратить кражи.

- С начала текущего года краж из охраняемых объектов, квартир и мест хранения имущества граждан допущено не было. Кроме того, росгвардейцы задержали и передали полиции более 120 лиц за совершение административных правонарушений. Некоторые из них находились в региональном розыске, по ряду прецедентов впоследствии были возбуждены уголовные дела, - сообщил Вадим Брежнев, начальник управления вневедомственной охраны.

Отметим, в Орловской области Росгвардия охраняет более 2000 объектов.