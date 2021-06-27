В Военно-историческом музее Орла откроется выставка о Ясной Поляне в годы войны

Выставка «Не убий!» в Военно-историческом музее Орла
Фото: Архив "КП"
На грядущей неделе в Орле в Военно-историческом музее состоится открытие выставки «Не убий!». Это проект музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого, рассказывающий о том, как Ясная Поляна жила в Великую Отечественную войну и о антивоенном мировоззрении ее хозяина.
На выставке будут представлены муляжи рукописей, копии предметов из фондов музея-усадьбы, а также фотографии и документы военных лет.
- Мало кто из русских писателей может сравниться с Толстым по масштабности оставленного им творческого наследия. И тема войны, своего собственного понимания истории и будущего России проходит через многие его произведения, - говорят в Орловском Военно-историческом музее.
(6+)
КОГДА? ГДЕ?
30 июня в 15.00
ул. Нормандия Неман, 1