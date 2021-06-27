В Военно-историческом музее Орла откроется выставка о Ясной Поляне в годы войны

Выставка «Не убий!» в Военно-историческом музее Орла Фото: Архив "КП"

На грядущей неделе в Орле в Военно-историческом музее состоится открытие выставки «Не убий!». Это проект музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого, рассказывающий о том, как Ясная Поляна жила в Великую Отечественную войну и о антивоенном мировоззрении ее хозяина.

На выставке будут представлены муляжи рукописей, копии предметов из фондов музея-усадьбы, а также фотографии и документы военных лет.

- Мало кто из русских писателей может сравниться с Толстым по масштабности оставленного им творческого наследия. И тема войны, своего собственного понимания истории и будущего России проходит через многие его произведения, - говорят в Орловском Военно-историческом музее.

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КОГДА? ГДЕ?

30 июня в 15.00

ул. Нормандия Неман, 1