Пыльный ураган, град, залитые огороды: как Орел пережил ливень 26 июня

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне вечером, 25 июня, жители Орловской области могли заметить, как меняется погода. Солнце сменилось четными грозовыми тучами, полный штиль – резкими порывами ветра, обдающего пылью. Однако настоящее «приключение» ждало в субботу 26 июня.

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Регион накрыли сильные ливневые дожди с грозой, молнией, громом и местами с градом. Сначала соцсети наполнились фотографиями с подписями: «Дождались», «Ура, дождь!», «Свежесть».

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако уже вскоре непогода показала свою мощь в полную силу. В сельской местности потоки воды размыли огороды, местами поваляло деревья. В городе с сильным дождем не справились ливневки. Особенно не повезло тем, кто оказался во время разгулы стихии на улице.

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Наталья Меркулова

Машины фактически прорывались через потоки грязной воды, которая захлестывала их едва ли не по лобовое стекло.

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продлится в регионе до 21 час 27 июня. В этот регион в Орловской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, а днем в отдельных районах ливни с градом. Ветер переменных направлений - ночью от 3 до 8 м/с, днем от 5 до 10 м/с, при грозах местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Температура ночью от +18 до +23, днем от +30 до +35 градусов.

Ливень в Орле 26 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Жителям региона рекомендуют воздержаться от пребывания на улице в непогоду, парковать машины вдалеке от деревьев и конструкций, которые могут упасть, и не забывать плотно закрывать окна во время ливней.