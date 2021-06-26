В Орле спасли тонувших в Оке 13-летнюю девочку и двух женщин. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне, 25 июня, в районе центрального пляжа Орла на реке Ока отдых едва не завершился трагедией для трех человек. К счастью, на помощь тонущим вовремя пришел спасатель-моторист Центральной спасательной станции Валентин Щербина.

ЧП произошло в 17:40 часов вечера. Первой под воду стала уходить 13-летняя девочка, находившаяся в 10 – 15 метрах от берега. Затем, поддавшись панике, стали тонуть 27-летняя девушка и 59-летняя женщина, попытавшиеся ее вытащить.

Спасатель, патрулирующий в это время на мотолодке ситуацию на реке. Заметил, что люди попали в беду и им срочно нужна помощь. Валентин Щербина немедленно направил лодку в сторону тонущих.

Он ловко бросил им спасательный круг и все трое смогли зацепиться за него. Затем он подтянул их в лодку и благополучно доставил на берег. Все они испытали сильный шок, но к счастью медицинская помощь не потребовалась. Придя в себя женщины, искренне поблагодарили Валентина за спасение.

- Если вы не умеете плавать, не заходите в воду на глубину более метра. Если вы только учитесь, то не нужно заплывать дальше глубины человеческого роста. Даже хорошим пловцам лучше купаться парами, не отплывая друг от друга более чем на три метра, - напоминают сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области.