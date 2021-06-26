Коронавирус в Орловской области на 26 июня 2021: заболели 85 человек, умерли четверо

Коронавирус в Орловской области на 26 июня 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 июня 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 85 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. В регионе вновь идет стремительный рост заболеваемости. Орловская область перешагнула порог в 37 тысяч инфицированных.

За весь период пандемии, длящийся почти полтора года, заболели 37 033 человека. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1156 орловцев. Справиться с заболеванием смогли 35 142 жителя региона. Накануне из больниц выписались 73 человека.

Статистика смертности растет. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще четыре пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. От заболевания умерли 735 жителя региона.