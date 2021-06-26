В Заводском районе Орла освятили воинский храм

В Орле освятили храм во имя Великомученика Георгия Победоносца. Фото: Орловская митрополия

Накануне, 25 июня, в Заводском районе Орла войсковой части № 03013 прошло торжественное богослужение. На территории военной части освятили храм во имя Великомученика Георгия Победоносца, который начали строить еще восемь лет назад, в октябре 2013 года.

Храм возвели на личные средства военнослужащих. Первую божественную литургию в новом храме провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.

- В завершение Литургии митрополит Тихон вручил епархиальные награды участникам строительства храма. Командир войсковой части Михаил Черников удостоен медали преподобного священномученика Кукши I-й степени, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.