В Орловской области остаются недостроенными 20 многоквартирных домов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 25 июня, в Орле состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры области. В центре внимания вновь оказалась проблема обманутых дольщиков и недостроенных домов.

По данным региональной прокуратуры, сейчас в Орловской области остаются недостроенными 20 многоквартирных домов. В 2021 году по фактам нарушений в сфере долевого строительства внесено 19 актов реагирования, возбуждено очередное уголовное дело.

- По всем потенциально проблемным домам должна быть дана уголовно-правовая оценка действиям и бездействиям застройщиков, - подчеркнул прокурор Орловской области Владислав Малкин.

В настоящее время идет расследование по двум уголовным делам по фактам хищения денежных средств дольщиков. Три уголовных дела с обвинительными заключениями направлены в суд. Еще одно уголовное дело поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

- Совместными с органами власти мерами в эксплуатацию введены 4 многоквартирных дома, ранее считавшиеся «проблемными», - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.