Работы по строительству детсада на улице Кузнецова в Орле идут с опережением

Строительство детсада должны закончить к 30 ноября 2021 года

В Орле продолжается строительство детского сада на 80 мест на улице Кузнецова (Северный район). По данным администрации города, работы здесь ведут с опережением графика. Закончить строительство детсада планируют к 30 ноября 2021 года.

В настоящее время в здании уже установили окна, противопожарные двери, частично оштукатурили стены, уложили напольную и настенную плитку. Продолжается внутренняя отделка будущих комнат. Накануне были завершены работы по установке котельной.

- На следующей неделе планируется заключение контракта на поставку мебели. Уже определена кандидатуры будущей заведующей детского сада, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.