В Орле осудили экс-полицейского, чиновника и безработного за хищение пяти миллионов рублей

В Орле осудили экс-полицейского, чиновника и безработного за мошенничество Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли вердикт создателям фиктивной фирмы ООО «Резерв», заключавшей с жителями региона кредитные договора без их согласия. В деле о мошенничестве в особо крупном размере были замешены бывший начальник отдела УУР УМВД России по Орловской области и главный специалист отдела патриотического воспитания регионального Правительства.

Подельники создали фирму на имя безработного орловца, который не знал о том, какие махинации планируются в дальнейшем. А экс-полицейский и чиновник тем временем заключили договор о сотрудничестве с одним из банков и получили право заключать от имени банка договоры кредитования на приобретении ими продукции фирмы с декабря 2017 года по июль 2018 года.

- Следствием и судом установлено, что данные граждане оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры на общую сумму более 5 миллионов рублей с 70 жителями Орловской области без их ведома и согласия. Денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о.старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

Теперь экс-чиновнику назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а экс-полицейскому предстоит отсидеть три года.

Безработный орловец, на которого оформили фирму, дали три года лишения свободы условно.