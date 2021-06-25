Орловчанка через суд добилась льготных лекарств по рецептам врача Фото: Архив "КП"

В Орловской области очередная ситуация с задержкой льготных лекарств для людей с инвалидностью дошла до суда. Жительница Ливенского района, будучи инвалидом I группы, продолжительное время не получала медикаменты.

При этом орловчанка имела право на бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врача. Поликлиника, в которой она наблюдалась, неоднократно направляла заявки на медикаменты в Департамент здравоохранения региона. Однако лекарства так и не поступили, их пришлось покупать за свой счет.

В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

- В целях защиты прав инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании Департамента здравоохранения Орловской области обеспечить женщину необходимым лекарственным препаратом и о возмещении затрат на покупку лекарственного препарата в сумме 14 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Исковые требования полностью удовлетворены. Решение обращено к незамедлительному исполнению.