Грозы с градом и сильным ветром надвигаются на Орловскую область

В Орловской области погода ожидается тропическая: ливни и жара Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигается непогода. В регион придет дождевой фронт с грозами, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с. О грядущем шторме орловцев предупредили в МЧС.

Так, по данным Орловского гидрометцентра, в ближайшие сутки 25-26 июня в регионе переменная облачность. Ночью без осадков, днем в субботу местами прольют кратковременные дожди, пройдут грозы. Ветер с востока, ночью его скорость составит 4-9, днем 7-12, а при грозе местами порывы 15-20 м/с. При этом жаркая погода продолжит изводить орловцев: в ночное время +17...+22 градуса, днем +30...+35.

В воскресенье 27 июня ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ливни с градом. Ветер восточный ночью слабый, днем 4-9, при грозе местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22, днем +30…+35 градусов.

По предварительным прогнозам, аномальная жара на следующей неделе отступит от Орловской области. Температура понизится до +24...+26 градусов, пойдут дожди.