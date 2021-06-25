Орловские театры завершают сезоны

Орловский театр кукол порадовал своих зрителей в финале сезона спектаклем "Лягушка-путешественница" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские театры завершают театральные сезоны. Театральные труппы уходят на каникулы, но уже готовятся порадовать своих зрителей новыми спектаклями в новых сезонах.

18 июня завершил свой 206-й театральный сезон Орловский академический театр имени Тургенева. Напоследок заядлых театралов ждала веселая интермедия, где в шутку и всерьез вспомнили, каким был минувший год для театра, и спектакль «Фигаро» в постановке московского режиссера Сергея Дьячкова. Не обошлось и без традиционного награждения лучших актеров.

Теперь ОГАТ им. Тургенева ждет зрителей 1 октября 2021 на открытие 207-го театрального сезона. Стартует он с премьеры спектакля «Блеф» - авантюрной комедии по пьесе Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

19 июня закрыл 78-ой театральный сезон Орловский театр кукол. Маленьких зрителей в этот день ждала премьера спектакля «Лягушка-путешественница». Малышам и их родителям поведали, где побывала Лягушка и сумела ли она по достоинству оценить все красоты далеких теплых стран.

Открытие 79-ого театрального сезона в Орловском театре кукол состоится 25 сентября 2021 года.

Близится к завершению и театральный сезон в «Свободном пространстве». Здесь зрителей тоже ждет премьера – спектакль «Обыкновенное чудо» по одноименному произведению Евгения Шварца. Режиссер-постановщик Сергей Пузырев. Премьера 3 июля. Увидеть спектакль можно также будет 4 июля, затем театр уйдет в отпуск.

Зато в театре «Русский стиль» им. Бахтина зрителей ждут в течение всего июля. Здесь готовятся показать 22 спектакля, среди которых есть постановки как для детей, так и для взрослых. Афишу можно посмотреть здесь.