В лагерях Орловской области отдохнуло уже около 1700 детей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в самом разгаре летняя оздоровительная кампания для детей. За июньскую смену успели отдохнули 1694 ребенка. Об этом в прямом эфире на «Радио России. Орел» рассказала руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова.

В этом году для детей разных возрастов десять загородных оздоровительных санаторией и лагерей и 270 пришкольных лагерей. Отдых в них стартовал 31 мая.

- Всего мы планируем охватить разными формами отдыха порядка 80 тысяч детей, - сообщила Татьяна Крымова.

Отметим, лагеря «Орловчанка», «Лесная поляна» и «Ветерок» в этом году включены в программу по 50% компенсации расходов на путевку. После отдыха ребенка родителям нужно заполнить анкету на Госуслугах. Деньги (не более 20 тысяч рублей) перечислят на карту «МИР».

На следующей неделе к программе подключатся лагеря «Юбилейный» и «Елочка».