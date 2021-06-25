«Ростелеком» в Орле представил «Систему анализа открытых данных»

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Презентация прошла 24 июня в бизнес-центре ТМК «ГРИНН».

В мероприятии приняли участие руководители региональных пресс-служб и блоков маркетинговых коммуникаций федеральных учреждений, крупных орловских компаний и филиалов банков.

«Система анализа открытых данных» собирает и анализирует упоминания из социальных сетей, блогов, новостей интернет-СМИ по ключевым словам, относящимся к клиенту. Она используется для управления репутацией персоны, бренда, продукта, компании.

Андрей Саенко, руководитель проектов департамента прикладных проектов МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Анализ данных из открытых источников — перспективная технология, совмещающая в себе лингвистические алгоритмы, математическое моделирование социальных процессов, психологию и визуализацию больших данных. Мы предлагаем клиентам живой механизм, который не просто мониторит ситуацию по заданным заказчиком показателям, а делает глубокий анализ и определяет вероятные риски будущих периодов. Наша система легко адаптируется и позволяет управлять имиджем не только персоналий, но и компаний, производственных процессов, товаров».

Татьяна Борисова, заместитель руководителя департамента маркетинга ООО «ОДСК»:

«Сегодня покупатели жилья ориентируются не только на параметры будущей квартиры, но и в целом на район, где они будут жить. На первый план выходят не квадратные метры, а комфортный ландшафт, транспортная система, наличие социальных объектов, что в итоге скажется на экономии жильцами личного времени. Поэтому так важно понимать потребности будущих жителей еще на стадии проекта. А “Система анализа открытых данных” от “Ростелекома” позволяет настроить ключевые показатели под таких клиентов, как мы».

Основное преимущество «Системы анализа открытых данных» «Ростелекома» в том, что она работает в автоматическом режиме. Достаточно единожды задать необходимые параметры, и платформа будет отслеживать ситуацию и выгружать информацию. В системе «Ростелекома» клиент может самостоятельно управлять ключевыми показателями в отличие от коробочного решения, где набор маркеров невозможно изменить. Провайдер использует гибкую систему ценообразования при расчете стоимости каждого проекта.

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