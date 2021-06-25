ЕГЭ-2021 в Орловской области: один выпускник сдавал китайский язык, другому придется пересдавать русский

ЕГЭ-2021 в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подходит к концу экзаменационная кампания ЕГЭ-2021. Сегодня, 25 июня, одиннадцатиклассники сдают последний экзамен по выбору – информатику и ИКТ. Руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова подвела предварительные итоги.

Напомним, в этом году выпускники 11-х классов в обязательном порядке сдавали только ЕГЭ по русскому языку. С ним справилось подавляющее большинство. Только один выпускник не справился с ЕГЭ по русскому языку. 28 июня у него назначена пересдача.

Традиция прошлых лет в Орловской области сохраняется. Среди предметов по выбору вновь лидирует обществознание. Его выбрали 57% выпускников. На втором месте по популярности оказалась математика - 53%, на третьем – биология (25%). Каждый пятый – историю и физику.

Среди редких для нашего региона экзаменов – экзамен по китайскому языку. Его выбрал всего один выпускник.

- В ходе прямого эфира на «Радио России. Орел» руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова отметила, что согласно предварительному анализу, результаты аттестации в текущем году лучше, чем в 2019 году. На сегодня в регионе 55 стобалльных результатов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.