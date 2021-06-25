В Ливнах три дня будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку от заболевания теперь можно не только в стационарах, но в мобильных прививочных пунктах. Для этого не требуется предварительная запись.

Так, с 28 по 30 июня, в течение трех дней с 11:00 до 18:00 часов, мобильный пункт вакцинации на базе ФАПа будет работать в Ливнах. Разместится он на территории возле торгового центра «Магнит Семейный».

- Пройти бесплатную вакцинацию может любой совершеннолетний гражданин. Для прохождения процедуры пациенту нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Кроме того, на грядущих выходных мобильные пункты вакцинации вновь заработают в Орле.