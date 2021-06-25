Коронавирус в Орловской области на 25 июня 2021: заболели 80 человек

Коронавирус в Орловской области на 25 июня 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 25 июня 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 80 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. В регионе вновь идет стремительный рост заболеваемости. За весь период пандемии заболели 36 948 человек.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1148 орловцев. Справиться с заболеванием смогли 35 069 жителей региона. Накануне из больниц выписались 76 человек.

Статистика смертности растет. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. От заболевания умер 731 житель региона.