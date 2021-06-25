ЕГЭ-2021 в Орле: выпускники показали отличные результаты по истории, физике и профильной математике

ЕГЭ-2021 в Орле подходит к концу Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается экзаменационная кампания ЕГЭ-2021. Большинство результатов по основным предметам и дисциплинам по выбору уже известны. Орловские выпускники отличились хорошим уровнем подготовки.

Так, в Орле накануне стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории. Одиннадцатиклассники городских школ с ними справились.

- По информации управления образования администрации города, 95,5% выпускников показали достойные результаты на экзамене по профильной математике, 98,9% - в физике и 97,5 %- в истории, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

В Орле четыре выпускника получили максимальные 100 баллов на экзамене по истории.

24 июня и сегодня, 25 июня, одиннадцатиклассники сдают экзамен по информатике и ИКТ. Это последние испытания ЕГЭ-2021. Теперь выпускникам предстоит финальный аккорд в их школьной жизни - выпускные вечера.

Школьные вечера в Орле и области пройдут 25 и 26 июня.