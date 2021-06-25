Вода в озере Светлая жизнь в Орле не прошла проверку соответствия Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вода в озере Светлая жизнь в Орле не прошла проверку соответствия санитарно-химическим показателям по окраске, биологическому и химическому потреблению кислорода. Такие данные после санитарно-эпидемиологической экспертизы огласил региональный Роспотребнадзор.

Не соответствует качеству вода и в реке Мох в Шаблыкинском районе и пруду Старосельский в Хотынецком районе.

Зато восемь пляжей в Орловской области успешно прошли проверку. Экспертизы показали санитарно-эпидемиологическую безопасность пляжей на реке Сосна в Ливнах, на пруду в деревне Павловка Колпнянского района, на Неручанском водохранилище в деревне Васильевка Свердловского района, на пруду оздоровительного лагеря «Мечта» в поселке Зеленый Шум, на пруду парка-отеля «Мечта» и реке Кшень Ливенского района.

Также прошел проверку пляж на водохранилище Ключевское Ливенского района и пляж на пруду деревни Семенихино Ливенского района.

- В целях обеспечения контроля за безопасностью воды водоемов в летний период 2021 года организован мониторинг качества воды открытых водоемов в 31 точке мониторинга в зонах массового отдыха и купания населения, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Орловской области.