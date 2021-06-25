Орловец забрался в чужой гараж на улице Бурова и украл запчасти с иномарки

Орловец заработал себе уголовную статью за кражу запчастей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла выявили похитителя запчастей. 55-летний мужчина решил подзаработать за счет продажи содержимого чужого гаража улице Бурова. Теперь он заработал себе уголовную статью.

Орудовал похититель ночью. Проникнув в гараж, забрал запчасти от иномарки и спокойно отправился домой. Свою добычу он быстро продал.

- Мужчина признался в совершении кражи. В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого по статье 158 УК РФ (Кража). Орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.