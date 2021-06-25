В Орловской области зафиксиован 3 и 4 класс пожарной опасности

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области зафиксирован высокий класс пожарной опасности. В целом по регионе преобладает 3-й класс, но в городах Орел и Ливны, а также на территории Орловского, Ливенского, Болховского и Дмитровского районов зарегистрирован 4-й класс опасности и 5-ти возможных.

В регионе сохраняется сильная жара, с 23 июня введен особый противопожарный режим. Сохраняется угроза природных пожаров. Ограничено пребывание орловцев в лесах, запрещен въезд на их территорию на машинах. Сотрудники МЧС ведут профилактическую работу по предупреждению пожаров.

- В ходе патрулирования проверяется соблюдение запрета на разведение костров, палов травы. Кроме этого с местным населением проводится сходы, разъяснительная работы о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае обнаружения возгорания, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В случае пожара звоните 112 или 101.