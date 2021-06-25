Орловцу выписали штраф 10 тысяч рублей и предписали обработать свой огород

Орловцу выписали штраф 10 тысяч рублей и предписали обработать свой земельный участок Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается рейд по выявлению заросших полей и огородов, предназначенных для сельскохозяйственного производства. Собственников участков с бурьяном штрафуют.

Так, жителю Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района предстоит оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за невыполнение предписания инспекторов Россельхознадзора.

Заросли сорных растений на земельном участке орловца обнаружили в ходе майской проверки. Тогда ему обязали провести мероприятия по введению участка в сельскохозяйственный оборот. Однако этого так и не произошло, что и стало причиной штрафа.

- Постановлением мирового судьи судебного участка №3 города Мценска и Мценского района за невыполнение требований предписания, гражданин привлечен к административной ответственности. В целях устранения правонарушения собственнику земельного участка выдано повторное предписание, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.