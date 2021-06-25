В Советском районе Орла «Фольксваген» сбил женщину на переходе Фото: Архив "КП"

Сегодня утром, 25 июня, в Советском районе Орла произошло ДТП с участием пешехода. Под машину попала 47-летняя женщина, переходившая дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Авария случилась в начале девятого часа утра недалеко от дома № 15/17 по улице Тургенева. 32-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал по улице Салтыкова-Щедрина в сторону улицы 7 Ноября. Наезд на пешехода произошел во время поворота на улицу Тургенева.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.