В Орле оштрафовали больше 20 велосипедистов и мотоциклистов за нарушение правил

В Орле полицейские напомнили велосипедистам и мотоциклистам о правилах дорожного движения Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле с начала мото и вело сезона произошло 17 ДТП с участием двухколесного транспорта. В этих авариях травмы получили 10 человек, причем 4 из них - несовершеннолетние.

Как показывает практика, зачастую виновникам дорожно-транспортных происшествия становятся сами водители мотоциклов и велосипедов. Чтобы снизить аварийность, сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд и побеседовали с мотоциклистами и велосипедистами. Полицейские напомнили орловцам, в том числе и юным, о правилах дорожного движения и об ответственности за их нарушение. С начала года в городе уже оштрафовали более двух десятков водителей вело и мото транспорта.

- Сотрудниками городского ОГИБДД привлечено к административной ответственности 13 водителей велосипедов и больше 10 более водителей мотоциклов и скутеров. Самое распространенное нарушение - управление мотоциклом либо мопедом без мотошлема, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.