Движение по мосту через Зушу в Мценске должны возобновить в сентябре 2021

Мост через Зушу в Мценске продолжают ремонтировать. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Накануне, 24 июня, в город Мценск наведался «Губернаторский контроль». В центре внимания проверяющих оказались путепровод в переулке Стрелецкий и мост через реку Зуша по улице Карла Маркса. Оба объекта сейчас проходят капитальный ремонт.

По озвученным данным, открыть движение на мосту планируется уже к сентябрю 2021 года. Сейчас подрядчик ООО «ОрелДорМост» выполнил 45% запланированных работ.

- Работы ведутся в соответствии с графиком. Возникающие технические вопросы на объекте решаются в рабочем порядке, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Что же касается путепровода, то окончания работ – конец декабря 2021. Ремонт здесь осуществляет та же фирма, что делает и мост через Зушу. Сейчас на объекте работают 18 человек и 8 единиц техники.

- После капремонта путепровод позволит снять нагрузку с городских магистралей и запустить большегрузную технику на объездную дорогу в сторону Орла. Отставания от графика ремонта нет, - также сообщает пресс-служба регионального Правительства.