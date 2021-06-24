Орловский следком проверит случай гибели подростка в реке Сосна

Следователи установят обстоятельства трагической гибели ребенка на воде Фото: Архив "КП"

В Орле следственный комитет организовал проверку после случая гибели ребенка в водоеме. В реке Сосна, в Ливенском районе, 13-летний мальчик утонул вчера, 23 июня.

"КП" сообщала читателям о трагическом происшествии. Компания детей отдыхала на реке, один из ребят не рассчитал свои силы, его подхватило и унесло течение. Выбраться из воды подросток не смог, не смогли помочь ему и товарищи. Из воды спасатели достали уже безжизненное тело.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших гибели ребенка. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебная медицинская экспертиза, - сообщил "КП" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.