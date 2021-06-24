ЕГЭ-2021 в Орловской области: самый высокий результат по математике составил 98 баллов

ЕГЭ-2021 в Орловской области
Фото: Архив "КП"
В Орловской области подвели итоги ЕГЭ-2021 по профильной математики. Почти десять процентов от всех участников выпускного экзамена получили высокие баллы. Самый лучший результат по профильной математике составил в этом году 98 баллов.
Отличное знание дисциплины показала выпускница средней школы № 5 города Орла Мария Зайцева. Именно у нее самый высокий балл.
Всего же высокие баллы (от 80 до 99) в этом году получил 161 выпускник из 1656 сдававших.
- На протяжении последних лет мы наблюдаем повышение математической грамотности выпускников, что отражается в росте высокобалльных работ и в снижении доли участников, не преодолевших минимальный порог, - пояснила Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.
Напомним, экзамен по математики профильного уровня проходил 7 июня 2021.