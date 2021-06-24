В Орловской области сократилось количество приезжих Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За первые четыре месяца 2021 года, с января по апреля, в Орловской области существенно сократилось количество приезжих из других регионов России и других стран. По данным Орелстата, миграционный прирост в этот период находился в минусе и составлял минус 457.

В начале года в Орловскую область приехали 3705 человек, а уехали 4179. При этом самые большие миграционные перемещения проходят внутри страны.

Данные Орелстата на январь-апрель 2021 года

Согласно статистике, за аналогичный период 2020 года так наблюдалось снижение миграционного прироста, но всего на 19. Сокращается как международная миграция в Орловскую область, так и приток приезжих из других регионов России.