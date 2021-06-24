В Ливнах неустановленный водитель сбил девушку на велосипеде

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В городе Ливны Орловской области в ДТП пострадала девушка-велосипедистка. Ее сбил неустановленный водитель.

Происшествие случилось около восьми часов вечера накануне, 23 июня. 19-летняя девушка ехала за рулем двухколесного транспорта по Серболовской улице районного центра со стороны Заливенской в сторону Пригородной.

- В районе дома №4 произошло столкновение со встречным автомобилем под управлением неустановленного водителя. В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К счастью, травмы не оказались слишком серьезными, госпитализация не потребовалась. Это не единственное ДТП с участием велосипеда, произошедшее в Орловской области накануне. Так, в пригороде Орла женщину на велосипеде сбил рейсовый автобус. Ей повезло меньше: с переломом ребра и ссадинами она госпитализирована.