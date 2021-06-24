В администрации Орла произойдут структурные изменения Фото: Архив "КП"

Сегодня, 24 июня, в Орле прошла сессия горсовета, в ходе которой была утверждены структурные изменения в администрации города. Теперь у мэра станет меньше замов и появится новое управление.

Согласно докладу руководителя аппарата администрации Орла Ирины Проваленковой, количество замов будет сокращено с девяти до трех. Среди них два первых зама. Один будет курировать вопросы градостроительства, безопасности, городского хозяйства и транспорта, другой – вопросы образования, культуры, физкультуры и спорта, кадровой работы, социальной и внутренней политики.

Третий зам мэра будет курировать тему финансов, муниципального имущества и закупок.

Новая структура администрации города предполагает создание нового управления - управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Оно будет создано на базе управления городского хозяйства и транспорта.

Еще одна новая структура - комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи.

- Комитет займется вопросами транспортного обслуживания населения. Опыт по созданию отдельных структур, занимающихся вопросами транспорта, уже наблюдается в соседних Курске, Липецке, Воронеже и Рязани, - сообщает пресс-служба администрации Орла.