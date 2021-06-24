Аномальная жара в Орловской области достигнет 37 градусов

Аномальная жара в Орловской области достигнет 35 градусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшая в Орловскую область сильная жара не спадет до начала следующей недели. Пока синоптики Орловского гидрометцентра прогнозируют сухую знойную погоду.

Как сообщил «КП-Орел» начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, пока июньская жара не побила рекордные температуры минувших лет метеонаблюдений. Однако опасное метеорологическое явление в виде аномально-жаркой погоды все равно требует соблюдения мер безопасности.

С 26 по 28 июня в Орловской области среднесуточная температура днем будет достигать от +25 до +27 градусов, при этом максимальная дневная температура воздуха в этот период будет достигать от +35 до 37 градусов.