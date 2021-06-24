Коронавирус в Орле на 24 июня 2021: за сутки заболело 73 человека, 4 умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Данные по заболеваемости коронавирусом в регионах России на 24 июня 2021 года представил федеральный оперштаб. В Орловской области заболевших за сутки уже больше 70, снова зафиксированы смертельные случаи.

По данным статистики, за минувший день диагноз коронавирусная инфекция поставили еще 73 орловцам. Регион приближается к отметке в 37 тысяч заболевших, на сегодняшний день общее число случаев ковида составляет 36 868.

Выздоровело за минувшие сутки и выписано 69 человек, излечилось за все время пандемии 34 993 орловца.

Снова коронавирус унес человеческие жизни. Умерло еще 4 жителя Орловской области, болевших ковидом. Всего скончалось 728 человек.

Тревожная ситуация с заболеваемостью наблюдается не только на Орловщине, растет и число заболевших по стране в целом. Если месяц назад в сутки регистрировалось порядка 8,5 тысяч заражений, то на сегодняшний день их уже более 20 тысяч. В Орловской области режим повышенной готовности и ограничения продлены на июль 2021 года.

Мы следим за развитием ситуации.