В Орловскую область поступило еще 9600 доз вакцины "Спутник V"

В Орловскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса. Для жителей доступно еще 9600 доз препарата "Спутник V".

Такая информация прозвучала вчера, 23 июня, на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Сейчас орловцы могут привиться либо "Спутником", он же "Гам-КОВИД-вак", либо препаратом "ЭпиВакКорона". "КовиВак" в Орловской области закончился, когда будет следующая поставка пока что не известно.

- К настоящему моменту вакцинацию завершили 76 317 человек. Первый этап вакцинации вакциной "Гам-КОВИД-Вак" прошли 87 162 орловца, второй этап – 74 302 человек. Первой дозой вакцины "ЭпиВакКорона" привито 2307 человек, второй дозой – 1497 человек. Первый компонент новой вакцины "КовиВак" получили 670 человек, второй компонент – 518 человек, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.