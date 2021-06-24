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Происшествия24 июня 2021 11:22

В Орле полицейские поймали велосипедного вора

Ранее судимый мужчина "зарабатывал" на жизнь кражами из открытых тамбуров многоэтажек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловец крал чужое имущество из незапертых тамбуров

Орловец крал чужое имущество из незапертых тамбуров

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Велосипедного вора поймали полицейские в Орле. Ранее судимый мужчина промышлял кражами из незапертых тамбуров в многоквартирных домах.

Вычислить охочего до чужого имущества орловца помогли записи с камер видеонаблюдения. Полицейские расследовали очередное дело о краже велосипеда: заявление написала жительница Бульвара Молодежи. Женщина рассказала, что двухколесный транспорт стоял в тамбуре, который не запирается. В один день он пропал, сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на близлежащих домах, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате оперативники установили подозреваемого – ранее судимого 36-летнего жителя Орловского района, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как выяснилось дальше, рецидивист нарочно ходил по многоквартирным домам, искал открытые тамбуры и похищал оттуда вещи, оставленные владельцами. Украденный велосипед у мужчины изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Вероятно, обернется оно для мужчины колючей проволокой и решетками на окнах.