В Орле полицейские поймали велосипедного вора

Орловец крал чужое имущество из незапертых тамбуров Фото: Ольга СУПОНЕВА

Велосипедного вора поймали полицейские в Орле. Ранее судимый мужчина промышлял кражами из незапертых тамбуров в многоквартирных домах.

Вычислить охочего до чужого имущества орловца помогли записи с камер видеонаблюдения. Полицейские расследовали очередное дело о краже велосипеда: заявление написала жительница Бульвара Молодежи. Женщина рассказала, что двухколесный транспорт стоял в тамбуре, который не запирается. В один день он пропал, сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на близлежащих домах, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате оперативники установили подозреваемого – ранее судимого 36-летнего жителя Орловского района, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как выяснилось дальше, рецидивист нарочно ходил по многоквартирным домам, искал открытые тамбуры и похищал оттуда вещи, оставленные владельцами. Украденный велосипед у мужчины изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Вероятно, обернется оно для мужчины колючей проволокой и решетками на окнах.