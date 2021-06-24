В Корпорации развития Орловской области сегодня общались с журналистами

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Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области и Александр Муромский, генеральный директор УК «Зеленая роща», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Орловской области, провели брифинг по ситуации с вывозом мусора.

«Мы давно планировали пригласить вас, для того чтобы обсудить текущую ситуацию и проинформировать об ней жителей с вашей помощью. В апреле у нас случился мусорный кризис, и Корпорации развития как учредителю УК «Зеленая роща» пришлось активно вмешиваться в ситуацию. То есть разруливать ее пришлось в ручном режиме. Только благодаря внесению изменений в территориальную схему обращения с ТКО и перенаправлению впоследствии мусорных потоков, удалось решить проблему с очередями на разгрузку мусоровозов на сортировке и избежать многочасовых простоев, которые выбили наших перевозчиков из графиков. Этот ручной режим и помог нам стабилизировать ситуацию с вывозом мусора, и перевозчики ТКО вошли в график. Я не скажу, что удалось решить все проблемы. В настоящий момент остаётся ряд системных задач, которые требуют поэтапного решения. Речь идет об усовершенствовании инфраструктуры и обустройстве современных контейнерных площадок в необходимом количестве, о развитии сферы работы с мусорными отходами в сторону максимальной экологичности и многое другое» - сообщил открывая брифинг Николай Шин. Он пояснил, что кризисная ситуация показала, что необходима корректировка в системе управления УК «Зеленая роща». В итоге было принято решение пригласить на руководство Александра Муромского.

Николай Шин отметил, что новый руководитель в представлении не нуждается, поскольку он еще недавно возглавлял администрацию областного центра. И, подчеркнув, что Александр Сергеевич на сегодня уже вполне владеет ситуацией в «Зеленой роще» и передал ему слово.

«Ситуация, которая сложилась в Орловской области с вывозом мусора не простая, но, так сказать, рабочая - продолжил г Александр Муромский, - Вчера здесь, в этом зале, мы провели встречу с участниками мусорного рынка, на которой присутствовали перевозчики, руководители мусоросортировочных заводов, обработчики и собственники полигонов. На этой встрече мы обсудили проблемы и пути их решения. Сейчас в области работают четыре перевозчика, которые обеспечивают вывоз ТКО с мест первичного накопления до мусоросортировочных комплексов для обработки. С одним перевозчиком пришлось договор расторгнуть. Он обслуживал пять районов: Корсаковский, Новодеревеньковский, Новосильский, Верховский и Залегощенский. С 21 июня к работе в этих районах приступил перевозчик «Чистый город».

Александр Муромский рассказал, что накануне прошло совещание в самом крупном после Орла муниципальном образовании, Орловском районе, в ходе которого договорились, что представители регоператора вместе с главами сельских поселений объедут проблемные места сбора отходов, чтобы оценить ситуацию и принять необходимы для наведения порядка решения.

Николай Шин в свою очередь отметил: «Территориальная схема – это «живой организм» и, безусловно, будет корректироваться. С учётом имеющихся и планируемых объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Помимо непосредственной обязанности по вывозу отходов, мы должны задумываться о качестве сортировки и объёмах отобранных полезных фракций для вторичной переработки отходов. Количество остатков мусора после сортировки так называемых «хвостов» должно сокращаться. Помимо этого, нельзя допускать политизированных моментов в нашей общей работе. Будем действовать по принципу разумной достаточности».

Он добавил, что, очевидно, необходимы дополнительные мусоросортировочные комплексы, которые оздоровят рынок и исключат монополию и, как следствие, возникновение кризисных ситуаций.

Также журналисты получили ответы на свои вопросы о работы регоператора и о мусорной реформы в целом.

В частности:

Кто должен обеспечить необходимую инфраструктуру для организации качественного процесса работы с ТКО в городе и по области?

-На данный момент инфраструктура сильно устарела. Вопрос решается совместно с муниципалитетами. В процессе обращения с отходами можно отметить четыре основные стороны: регоператор как организатор процесса, перевозчики, переработчики и сортировщики, муниципалитеты и управляющие компании. В УК «Зеленая роща» есть подменный фонд контейнеров для случаев, когда они ломаются. Но непосредственно оборудование и содержание контейнерных площадок, а также обеспечение достаточного количества контейнеров – ответственность муниципалитетов и управляющих компаний. Примером правильно оборудованного места накопления отходов является недавно установленная контейнерная площадка по адресу ул. Матвеева, 27.

- Какие меры планируется предпринять для устранения несанкционированных свалок?

- На данный момент отделом контроля УК «Зеленая роща» выявлено и внесено в реестр 46 проблемных площадок. Работа по наведению порядка ведется совместными усилиями регоператора, контрольно-надзорных органов и представителей муниципалитетов. Ответственность за устранение свалок несет собственник земельного участка. К сожалению, зачастую очищенные площадки быстро вновь захламляются. И это проблема недостаточной личной культуры и безответственности тех, кто это делает.

-Как сейчас развивается проект по раздельному сбору отходов (РСО) в Орловской области?

- Проводятся мероприятия, в том числе совместно с образовательными учреждениями, с целью разъяснения необходимости внедрения РСО. На данный момент на территории города находятся 70 контейнеров для раздельного сбора отходов. Адреса, где они расположены, можно увидеть на сайте УК «Зеленая роща», которая курирует этот проект на территории региона. Проект продолжает свое развитие.

Участники брифинга констатировали, что процесс обращения с отходами не односторонний, участие в нем принимают и взрослые, и дети, физические, и юридические лица, органы власти и т.д. Воспитание экологически ответственного сознания у людей очень важная задача. Только общими усилиями можно улучшить экологическую ситуацию. Это долгий процесс, но его необходимо развивать и совершенствовать. И роль СМИ в этом очень значима.