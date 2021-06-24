Под Орлом рейсовый автобус сбил велосипедистку

"ПАЗик" сбил женщину на велосипеде в деревне Становом Колодезь

На дороге под Орлом рейсовый автобус сбил женщину на велосипеде. ДТП случилось 23 июня в селе Становой Колодезь Орловского района.

54-летняя велосипедистка ехала по дороге в сторону деревни Хотетово. В это же время по маршруту "Орел - колхоз Россия" двигался автобус "ПАЗ" под управлением 69-летнего водителя. Он зацепил велосипед.

- В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Женщина не только заработала ушибы и ссадины, но и сломала ребро. Теперь ей предстоит лечение. А обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.