Трагическое ЧП случилось 22 июня Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожилой мужчина утонул в пруду. ЧП с трагическим исходом случилось в Ливенском районе 22 июня.

Жара гонит орловцев в воду, решил охладиться в пруду деревни Парный Колодезь и 63-летний мужчина. Что именно произошло в воде неизвестно, но выбраться из пруда живым у него не вышло. Сообщение о ЧП спасателям поступило вечером 22 июня, сразу обнаружить тело не удалось. Его достали из воды сегодня, 23 числа.

- В 11.09 тело мужчины извлечено из воды поисково-маневренной группой, оно находилось в 10 метрах от берега, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Разбираться в деталях происшествия будет полиция.

Сегодня в Ливенском районе купание закончилось летальным исходом для мальчика-подростка. Ребенок утонул в реке Сосна. Несколько дней назад в озере Светлая жизнь в Орле утонула десятилетняя девочка.

В МЧС жителей Орловской области убедительно просят не пренебрегать безопасностью: нельзя плавать в состоянии опьянения, в необорудованных для этого местах, нельзя заплывать далеко от берега и оставлять без присмотра детей. В случае ЧП звоните 112.