В Ливенском районе Орловской области ребенок утонул в реке

Мальчик утонул в реке Сосна Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Еще одно трагическое происшествие на воде случилось в Орловской области. В поселке Ямской Ливенского района сегодня, 23 июня, в реке Сосна утонул ребенок.

Компания несовершеннолетних ребят отдыхала на реке неподалеку от Адамовой мельницы. Мальчишки прятались от жары в воде. Один из них, подросток 2007 года рождения, не рассчитал свои силы. Его подхватило течение, выкарабкаться из воды несовершеннолетний не смог. Не смогли помочь ему и товарищи. Компания вызвала спасателей, но было уже слишком поздно. В начале пятого вечера в службу спасения поступил звонок о ЧП, а в 17.10 безжизненное тело ребенка сотрудники МЧС извлекли из реки.

Как сообщили корреспонденту "КП-Орел " в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, тело подростка находилось в 15 метрах от берега.

В чрезвычайном ведомстве орловцев просят сознательнее относиться к безопасности на водоемах. В особенности, если речь идет о детях: не стоит оставлять несовершеннолетних без присмотра в реках, прудах. Вода неестественная для человека среда, беда может случиться в любой момент. К сожалению, за всего пару недель купального сезона в Орловской области этот печальный случай не первый: всего несколько дней назад в озере Светлая жизнь в Орле утонула десятилетняя девочка.