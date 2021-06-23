Житель Орла окажется на скамье подсудимых за нападение на полицейского

Обвиняемый полностью признал вину Фото: Архив "КП"

Суд выберет наказание для 34-летнего жителя Орла, напавшего на полицейского. Мужчина, будучи пьяным, набросился на него с кулаками в своей квартире.

Сам инцидент произошел в марте 2021. Сотрудники полиции приехали по вызову о семейном конфликте. Буйный мужчина вел себя агрессивно, покидать жилье не собирался. Когда полицейский попытался вывести его, тот набросился на него, ударил в грудь, а после пытался еще и ударить головой в лицо. Однако сотрудники ОВД удалось увернуться, из квартиры мужчину выводили уже силой.

Тогда же СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сейчас расследование завершено.

- Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Орловской области.

Ранее орловец уже был судим за аналогичное преступление.