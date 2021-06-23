Найденный куст конопли довел 24-летнего орловца до уголовного дела

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В Орле 24-летнего парня поймали на хранении марихуаны. Теперь молодому человеку может грозить реальный сок лишения свободы: возбуждено уголовное дело.

О том, что орловец может хранить запрещенные вещества, в полицию поступил сигнал. Эта информация подтвердилась при проверке. У орловца в сумке оперативники обнаружили сверток с высушенным наркотическим растением. Экспертиза в дальнейшем установила, что это марихуана, а ее вес превысил 38 граммов.

Отрицать молодой любитель наркотических веществ свою причастность к хранению запрещенки не стал. Он рассказал, что нашел дикорастущий куст в прошлом году и сам приготовил наркотик для употребления.

Уголовное дело возбуждено по 228 статье УК РФ: незаконное хранение наркотических средств.

- В настоящее время проводится предварительное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.