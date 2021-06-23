С 23 июня в Орловской области ввели особый противопожарный режим

Вход в леса для орловцев ограничили Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области ввели особый противопожарный режим. С 23 июня для жителей ограничено пребывание в лесах, а въезд в них на транспорте запрещен.

Указ подписал губернатор Андрей Клычков. Особый режим ввели из-за жары: угроза лесных пожаров сейчас повышена. Кроме указанных выше ограничений, также в лесничествах запрещено проведение работ с применением огня и использованием машин. На время действия противопожарного режима вдвое увеличивается штраф за поджог (травы, мусора и т.д.).

- Гражданам необходимо воздержаться от посещения леса, разведения костров, сжигания мусора, содержать прилегающие к лесу придомовые территории в санитарном порядке, проводить разъяснительную работу с детьми, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Сообщить о нарушителях или об угрозе лесного пожара можно по телефону Управления лесами (4862) 59-10-10. Также действует горячая линия Рослесхоза 8-800-100-94-00.