Новым директором лицея №1 Орла стал Антон Гомозов

Антон Гомозов стал директором лицея №1. Фото: пресс-служба администрации Орла

У лицея №1 города Орла новый директор. Им стал Антон Гомозов, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года-2020".

Новый глава лицея по образованию учитель истории и обществознания, преподавание для него семейное ремесло - родители у Антона Гомозова педагоги. Ранее учитель работал в школах областной столицы и институте развития образования. Имеет высшую квалификационную категорию.

- Никогда не задавался целью занять руководящую должность. Я просто работал. Лицей №1, который мне доверили, является уникальной образовательной организацией. В планах, как руководителя, – не растерять накопившийся опыт, а только приумножить уже имеющиеся результаты, - цитирует Антона Гомозова пресс-служба администрации Орла.