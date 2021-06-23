Больше 32 тысяч жителей Орла привились от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле прививку от коронавируса сделало более 32 тысяч человек. И еще несколько тысяч орловцев ждут, когда можно будет сделать второй укол двухкомпонентой вакцины от COVID-19.

Вакцинация продолжается как в Орле, так и в районах области. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 32 466 человек полностью прошли вакцинацию, а первым компонентом привилось 38 393 человека. Продолжают работу мобильные прививочные пункты, в эти выходные медики будут дежурить во всех районах города (график есть здесь).

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, по единому телефону горячей линии 122, в электронной регистратуре Орловской области по ссылке или по телефонам поликлиник города.

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