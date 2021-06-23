В Орловской области выросла смертность Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за первые месяцы 2021 года выросла смертность. Ушло из жизни с января по апрель больше 5 тысяч человек.

Такие данные представил Орелстат. Согласно подсчетам, за первый квартал 2021-го года умерло 5 163 орловца. При этом за то же время 2020-го года скончалось гораздо меньше жителей: 3 722.

Родилось в этом году меньше детей, чем в 2020. Если в прошлом году за январь-апрель на свет появилось 1 815 малышей, то в этом году 1 710. Естественная убыль населения составила 3 453 человека.