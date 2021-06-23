Коронавирус в Орле на 23 июня 2021: за сутки заболело 67 человек, еще 3 умерло

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Статистику по распространению коронавируса в регионах России представил федеральный оперштаб. В Орловской области снова наблюдается рост заболеваемости, рассказываем, сколько человек заболело коронавирусом, выздоровело и скончалось на 23 июня 2021.

Подтвердился диагноз COVID-19 за сутки у 67 жителей Орловской области. Общее число заболевших составляет 36 795.

Выздоровело за прошедший день меньше орловцев, чем заболело: выписано 62 пациента. За все время наблюдения зафиксировано 34 924 случая выздоровления от коронавируса.

Снова несколько человек, болевших коронавирусной инфекцией, скончалось. За сутки из жизни ушли еще 3 орловцев с ковидом. Всего, согласно федеральной статистике, умерло 724 жителя Орловской области.