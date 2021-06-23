На Бурова в Орле иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста

Юноша оказался под колесами иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле произошло очередное ДТП с участием двухколесного транспорта. В Северном районе иномарка "Ниссан" сбила несовершеннолетнего велосипедиста.

Происшествие случилось во вторник, 22 июня, около пяти вечера. По двору дома №30 улицы Бурова проезжал кроссовер "Ниссан" под управлением 41-летнего водителя. В это же время здесь, на велосипеде, ехал 17-летний подросток. Машина и велосипед столкнулись.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, он госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.