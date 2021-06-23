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Происшествия23 июня 2021 11:43

В Орле двоих пациентов больницы пришлось выписывать с росгвардией

Мужчины отказались покидать стационар и устроили дебош
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле двоих пациентов больницы пришлось выписывать с силовиками

В Орле двоих пациентов больницы пришлось выписывать с силовиками

Фото: Архив "КП"

В Орле двоих мужчин из больницы пришлось выписывать с силовиками. Пациенты отказались покидать стационар и устроили дебош в медучреждении.

Об инциденте рассказали в территориальном управлении Росгвардии. Двое мужчин завершили курс лечения, но отказались выписываться. Конфликт обернулся тем, что оба стали оскорблять врачей, ситуация едва не дошла до рукоприкладства. Невольными свидетелями происшествия стали медики, другие пациенты. В итоге дебоширы так и не покинули больницу и вернулись в занимаемые ранее палаты. Медики вызвали на подмогу силовиков.

- Стражи правопорядка задержали хулиганов, которыми оказались 36-летние местные жители. В дальнейшем сотрудники вневедомственной охраны передали задержанных орловцев в отдел полиции, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.