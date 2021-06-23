В аварии на трассе «Орел-Тамбов» пострадал 28-летний водитель и его 16-летний пассажир

Накануне, 22 июня, на 34 километре трассы «Орел-Тамбов» в Свердловском районе произошло ДТП. Иномарка «Дэу Нексия» врезалась в припаркованный фургон «Мерседес Бенц».

Авария произошла в район четырех часов дня. 28-летний водитель «Дэу Нексия» ехал в сторону Орла. В это время на обочине припарковался «Мерседес Бенц». Легковушка врезалась в него ссади.

Удар был такой силы, что катод и лобовое стекло полностью смяло. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» и его 16-летний пассажир получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.